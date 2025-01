Laster rutscht weg: Tausende Fische sterben auf Autobahn

Sittensen - Nach einem schweren Unfall ist die A1 am Samstag zwischen Elsdorf und Sittensen in beiden Richtungen gesperrt.

Ein mit etwa 7000 lebendigen Fischen beladener Lastwagen geriet nach Polizeiangaben gegen 23.50 Uhr auf der glatten Fahrbahn kurz hinter Sittensen in Richtung Bremen ins Schleudern.

Am späten Freitagabend kam es auf dem Abschnitt zu einem Unglück. Dabei wurden nach ersten Informationen fünf Menschen verletzt. Außerdem starben tausende Forellen.

Die A1 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Auch am Samstagvormittag liefen die Aufräum- und Bergungsarbeiten noch. Vermutlich wird die Strecke erst am Nachmittag wieder freigegeben. Es kam zu langem Stau.