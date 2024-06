05.06.2024 08:05 Lkw kracht in Abschleppwagen: Ein Verletzter und Chaos auf der A1

Am Mittwochmorgen ist es auf der A1 bei Rade zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw krachte in einen Abschleppwagen. In Richtung Hamburg gibt es Behinderungen.

Von Bastian Küsel

Rade - Autofahrer aufgepasst: Nach einem Unfall auf der A1 bei Rade (Niedersachsen) muss am heutigen Mittwoch mit Behinderungen in Fahrtrichtung Hamburg gerechnet werden. Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der A1 bei Rade zu einem Unfall gekommen. © Polizeiinspektion Rotenburg Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 4 Uhr am frühen Morgen zwischen der Rastanlage Aarbachkate und der Anschlussstelle Rade. Demnach hatte zunächst eine 31-Jährige gegen 3 Uhr an der späteren Unfallstelle mit ihrem Mini eine Panne, informierte daraufhin einen Abschleppdienst. Als der defekte Wagen circa eine Stunde später aufgeladen war, kam ein 31-Jähriger plötzlich mit seinem Lkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und krachte in den auf dem Seitenstreifen stehenden Abschleppwagen. Unfall A1 Horror-Crash auf der A1! BMW kracht gegen Bäume und wird gespalten Dabei zog sich der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sein Sattelzug landete schlussendlich im Straßengraben und muss im Laufe des heutigen Tages durch eine Spezialfirma geborgen werden. Bis zum Abend kann es daher zu Behinderungen kommen. Polizei schätzt Schaden nach A1-Unfall auf mehr als hunderttausend Euro Ein Lkw landete im Straßengraben, muss nun durch eine Spezialfirma geborgen werden. Es kommt daher zu Behinderungen auf der A1. © Polizeiinspektion Rotenburg Autofahrer sollen Verkehrsmeldungen im Radio zu verfolgen, Umleitungsstrecken nutzen oder etwas mehr Reisezeit einplanen. Sowohl der Abschleppwagen als auch der defekte Mini wurden bei dem Crash total beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf deutlich mehr als hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg