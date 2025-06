Schwerer Unfall auf der A1: Einsatzkräfte klagen über Rettungsgasse und Gaffer

Ottersberg - Schwerer Unfall auf der A1 ! Zwischen Bremen und Hamburg hat es am Mittwochvormittag gekracht, der Fahrer eines Schweinetransporters hatte das Stauende übersehen.

Alles in Kürze

Das Fahrerhaus eines Lastwagens wurde durch den Unfall stark beschädigt. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall im Raum Ottersberg in Fahrtrichtung Osnabrück ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Lastwagenfahrer das Stauende übersehen und war in den dort stehenden Schweinetransporter gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf seinen Vordermann gedrückt.

Der Fahrer des hinteren Lastwagens wurde laut Sprecher schwer verletzt, die beiden anderen jeweils nur leicht.

Die A1 ist zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Posthausen abgeleitet. Die Fahrzeuge, die sich bereits in Richtung der Unfallstelle befanden, wurden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund der schwierigen Bergung der Lastwagen wird die Sperrung wohl noch bis in den Nachmittag hinein andauern.