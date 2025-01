Tödlicher Unfall auf der A1: Fahrer (†44) erliegt seinen Verletzungen

Hamburg - Anfang Januar hat es auf der Autobahn 1 in Hamburg einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 44-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die Polizei nun mitteilte, erlag der Mann inzwischen seinen Verletzungen.

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich außerdem um den 25-jährigen Lastwagenfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt in der Fahrerkabine aufgehalten hatte. Er blieb unverletzt.

Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wenige Tage später erlag der Mann dort seinen Verletzungen. Mehr teilte die Polizei am heutigen Dienstag nicht mit.

Ein 44-Jähriger war mit seinem VW aus noch unbekannter Ursache kurz vor der Auffahrt zur Raststätte auf den Standstreifen geraten und in den stehenden Lastwagen gekracht.

Am Mittwochmorgen, 8. Januar, hatte die Polizei zunächst mitgeteilt, dass es gegen 1.40 Uhr kurz vor der Raststätte Stillhorn-West in Richtung Süden einen Unfall gegeben habe.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Autofront unter den Lastwagen gedrückt. © Blaulicht-News.de

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Süden bis etwa 4 Uhr in der Nacht gesperrt werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauerten zunächst an.

Derweil sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere Hinweise in dem Zusammenhang geben können.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Erstmeldung vom 8. Januar, 8.13 Uhr. Aktualisiert: 21. Januar, 8.55 Uhr.