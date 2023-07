Transporter überschlägt sich auf A1: Sperrung aufgehoben

Siek - Die A1 war am Freitagmorgen nach einem Unfall zwischen Hamburg und Lübeck gesperrt.

Der Transporter blieb auf der Leitplanke an der A1 liegen. © Lars Ebner

In Höhe des Rasthofs Ohlendiek bei Sieck im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein ist am frühen Morgen ein Transporter eines Mietwagenunternehmens verunglückt.

Der Unfall geschah gegen 3.30 Uhr, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen zu TAG24. Anfangs war die Unfallursache unklar.

Doch gegen Mittag teilte die Polizei dazu mit, dass ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter mit Kastenaufbau auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Lübeck fuhr. In Höhe des Parkplatzes seien nach Angaben des Fahrers Rehe auf der Autobahn gewesen, denen er nach links ausweichen wollte.

Bei dem Manöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter streifte die Mittelschutzplanke, geriet auf den rechten Fahrstreifen und schlingerte zurück auf die linke Spur.

Dort kippte er auf die Leitplanke und blieb so liegen, dass er zwei Fahrstreifen blockierte.