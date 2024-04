Unfall und Chaos auf der A1: Schwertransport durchbricht Leitplanke!

Stuhr - Heftiger Unfall auf der A1 : Am heutigen Mittwochmorgen kam es im Bereich der Gemeinde Stuhr ( Niedersachsen ) zu einem Crash mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die Fahrerkabine des 45-Jährigen riss ab und blieb auf der Gegenfahrbahn in Richtung Osnabrück liegen. Der Fahrer erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen. Der 35-Jährige blieb sogar unverletzt.

Zunächst kollidierte der Schwertransport seitlich mit dem Lkw eines 45-Jährigen. Beide Sattelzüge krachten anschließend in die mittlere Leitplanke, durchbrachen diese sogar teilweise.

Laut Polizei war ein 35-Jähriger gegen 3.15 Uhr mit einem Schwertransport in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er wegen eines Reifenplatzers vom rechten Fahrstreifen abkam.

Nach dem Unfall musste die A1 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Seit 7.30 Uhr ist in Richtung Osnabrück eine Spur freigegeben, seit 9.30 Uhr gilt dasselbe in Richtung Hamburg. Es ist weiter mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.