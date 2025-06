Drei Verletzte bei Unfall auf A10: Rettungshubschrauber im Einsatz

Oberkrämer (Oberhavel) - Am Donnerstagmittag hat es auf der Autobahn 10 in Brandenburg gekracht.

Alles in Kürze

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A10 nordwestlich von Berlin in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur Art und Schwere der Verletzung lagen zunächst keine Informationen vor.

In der Folge bildete sich an der Unfallstelle ein Stau, der die Fahrzeit um bis zu 30 Minuten verlängerte. Ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden darum gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung von 15.24 Uhr, aktualisiert um 16.03 Uhr.