03.02.2025 17:11 Lkw mit Elektroautos in Flammen! A10 voll gesperrt

Auf der A10 ist am Montagnachmittag ein mit Elektroautos beladener Lkw in Brand geraten. Die Autobahn war in Richtung Werder voll gesperrt.

Von Christoph Carsten

Michendorf - Auf der A10 ist am Montagnachmittag bei Michendorf ein mit Elektroautos beladener Lkw in Brand geraten. Die Autobahn war in Richtung Werder voll gesperrt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Lastwagen. © Julian Stähle Inzwischen ist der Brand laut Feuerwehr gelöscht. Die Strecke zwischen Michendorf und Ferch (Potsdam-Mittelmark) war für etwa eineinhalb Stunden nicht befahrbar. Aus noch unbekannter Ursache war der Lastwagen gegen 14.25 Uhr auf dem südlichen Berliner Ring in Flammen aufgegangen, vier der geladenen E-Autos brannten vollständig aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Übergreifen auf das angrenzende Waldgebiet konnten die Brandbekämpfer laut eigener Aussage verhindern. Mithilfe von Wärmebildkameras sollen verbliebene Glutnester ausfindig gemacht werden. Unfall A10 Unfall auf A10: Lastwagenfahrer bekommt gesundheitliche Probleme und stirbt Der Lkw-Fahrer wurde verletzt und kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Löschschaum lag dick auf der Fahrbahn. © Julian Stähle Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kam es auf der betroffenen Strecke zu langen Staus. Empfohlen wurde eine Umleitung über die B2 und Neuseddin. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Julian Stähle