Langer Stau: Motorhaube fliegt weg und löst Massencrash auf A10 aus

Berlin - Gleich sieben Fahrzeuge sind am Mittwochvormittag auf der A10 zwischen dem Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ( Dahme-Spreewald ) ineinander gekracht. Die Insassen hatten noch einmal Glück im Unglück, doch der Sachschaden ist immens.

Auf der A10 ging am Mittwochvormittag nach einem Unfall am Schönefelder Kreuz und Rangsdorf in Fahrtrichtung West eine Zeit lang nichts mehr. © Ralf Hirschberger

Gegen 10.30 Uhr hatte sich laut Polizei bei einem Opel, der auf der linken Spur unterwegs war, während der Fahrt die Motorhaube abgelöst und war gegen die Frontscheibe des Wagens geschlagen.



Die Fahrerin erschreckte sich so sehr, dass sie den Angaben nach mit ihrem Auto nach rechts auf den Mittelstreifen abdriftete. Dort kollidierte sie mit einem Mercedes und einem Lkw.



Vier nachfolgende Autofahrer konnten trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit den drei Unfallwagen nicht mehr verhindern.



Wie durch ein Wunder wurde bei dem Crash nur eine 45-Jährige leicht verletzt, die als Beifahrerin in einem der beteiligten Autos saß. Sie kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 100.000 Euro. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.