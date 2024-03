Renault kracht auf A10 in Polizeiauto: Beamtin und Hund dienstunfähig

Der Renault ist nach dem Crash auf der A10 total zerstört. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte, war eine 37-jährige Frau in der Nacht zu Sonntag gegen 1.15 Uhr in Richtung Autobahndreieck Kreuz Oranienburg unterwegs.

Sie fiel an den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder durch ihre unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auf, bis sie aus bislang unbekannter Ursache ungebremst auf das Heck des vor ihr fahrenden Polizeiautos raste.

An dessen Steuer saß eine 31-jährige Beamtin, die ihren Diensthund im Polizeiauto transportierte.

Ihr tierischer Partner wurde bei dem Crash leicht verletzt und nach Berlin zu einem Tierarzt gebracht. Er sowie die Polizistin sind derzeit dienstunfähig.