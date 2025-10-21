Schlimmer Crash auf der A10: Polizist in Wagen eingeklemmt

Birkenwerder - Bei einem Unfall auf der A10 zwischen Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) und dem Kreuz Oranienburg ist am Dienstagmorgen ein Polizist schwer verletzt worden.

Der verletzte Polizist saß in diesem Wagen. © privat

Nach Angaben der Polizei fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw auf einen Funkwagen auf.

Zuvor hatten die Beamten den rechten Fahrstreifen wegen eines liegengebliebenen Fahrzeugs abgesperrt.

Der Polizist sei in dem Funkwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn anschließend befreien können.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.