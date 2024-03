Unfall-Drama auf A100: Motorradfahrer und Beifahrerin stürzen von Brücke - Frau stirbt

Berlin - Tödlicher Unfall in Berlin-Wilmersdorf : Auf der A100 ist am Mittwoch ein Motorradfahrer von einer Autobahnbrücke gestürzt. Die Beifahrerin starb.

Eine Frau verstarb noch am Unfallort. © Morris Pudwell

Laut Polizei fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Beifahrerin am Nachmittag in Richtung Stadtautobahn. An der Auffahrt zur A100 an der Konstanzer Straße kam das Motorrad von der Straße ab und prallte gegen das Geländer.

Dabei fielen der Mann und die Frau über das Brückengeländer und stürzten in die Tiefe. Das Motorrad blieb oben liegen.

Die Beifahrerin schlug auf dem Asphalt auf und war sofort tot. Der Motorradfahrer kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik.

Zeugen sollen einen Schock erlitten haben. Sie wurden seelsorgerisch betreut.