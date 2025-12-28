Defekter Reisebus auf A12 ruft Katastrophenschutz auf den Plan

Frankfurt (Oder) - Ein voll besetzter Reisebus ist am Sonntagmorgen bei Frankfurt (Oder) auf der Autobahn 12 liegen geblieben.

Weil bei dem Reisebus die Heizung ausgefallen ist, musste der Katastrophenschutz alarmiert werden. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Da der Bus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weder eine funktionierende Heizung noch Licht hatte, sei der Katastrophenschutz alarmiert worden.

Dieser sorgte für Verpflegung, warme Getränke und den Transport in eine Unterkunft in der Stadt.