Defekter Reisebus auf A12 ruft Katastrophenschutz auf den Plan
Von Wilhelm Pischke
Frankfurt (Oder) - Ein voll besetzter Reisebus ist am Sonntagmorgen bei Frankfurt (Oder) auf der Autobahn 12 liegen geblieben.
Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.
Da der Bus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weder eine funktionierende Heizung noch Licht hatte, sei der Katastrophenschutz alarmiert worden.
Dieser sorgte für Verpflegung, warme Getränke und den Transport in eine Unterkunft in der Stadt.
Dort sollten die 32 Reisenden, darunter zwei Kinder, warten, bis der Bus wieder repariert ist. Anschließend könne die Reise fortgesetzt werden.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa