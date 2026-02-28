Tanker kippt auf A12 um: Brummi-Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree) - In der Nacht zu Samstag ist ein Sattelzug auf der Autobahn 12 in Brandenburg umgekippt und hat für erhebliche Verkehrseinschränkungen gesorgt.

Der Fahrer wurde in Führerhaus seines Tankers eingeklemmt. © Julian Stähle

Nach Angaben der Feuerwehr Fürstenwalde/Spree ereignete sich der Unfall gegen 23.04 Uhr zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde-Ost und Briesen.

Der Fahrer des Tanklastzugs wurde demnach von Ersthelfern aus dem Führerhaus befreit und anschließend durch den alarmierten Rettungsdienst gesichtet. Er blieb unverletzt und musste nicht weiter versorgt werden.

Der Tanker, der Apfelsaft geladen hatte, durchbrach bei dem Crash die Mittelleitplanke und blockierte Fahrspuren in beide Richtungen. Die Polizei musste sämtliche Auffahrten im Bereich der Unfallstelle sperren, wodurch sich der Verkehr staute.

Da der Tank durch den Aufprall stark beschädigt wurde, muss die Ladung vor der Bergung des Lasters erst abgepumpt werden.