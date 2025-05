Auto fährt auf Laster auf: 35-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf der A14

Mutzschen - Bei einem schweren Unfall auf der der A14 zwischen Mutzschen und Grimma im Landkreis Leipzig ist am Donnerstagmorgen ein 35-jähriger VW-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt werden. Inzwischen leitet die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Auf der A14 bei Mutzschen hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein VW ist dabei auf einen haltenden Lkw aufgefahren. © Sören Müller

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 8.29 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma ereignet.

Was genau sich zugetragen hatte, blieb zunächst unklar. Im Laufe der noch immer andauernden Unfallaufnahme konnte die Polizei jedoch mehr und mehr Klarheit in die Tragödie bringen. So erklärte Sprecherin Susanne Lübcke am Nachmittag, dass der Sattelzug der Marke Scania an einem Stauende gehalten hatte, als der 35-Jährige auf ihn auffuhr.

Bilder vom Unfallort lassen darauf schließen, dass der VW dabei noch immer mit hohem Tempo unterwegs war. Das Auto geriet bei dem Crash unter den Sattelauflieger des Scania. Das Dach des Wagens wurde bis zur C-Säule regelrecht davongerissen.

Der Fahrer des ID.7 hatte dabei keine Chance, war vermutlich sofort tot. Der Fahrer (49) des Lkws blieb Polizeisprecherin Lübcke zufolge zwar unverletzt, musste jedoch von den Rettungskräften betreut werden, nachdem diese eingetroffen waren.