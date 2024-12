Auto fast vollständig zerstört: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A14

Kabelsketal-Gröbers - Ein schwerer Unfall auf der A14 in Richtung Magdeburg hat am Montag vorrübergehend zur Sperrung der Autobahn zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Gröbers geführt.

Auf der A14 bei Gröbers ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Toyota wurde dabei fast vollständig zerstört. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Polizeisprecherin Sandra Freitag bestätigte den Crash gegenüber TAG24. Demnach hatte sich dieser gegen 10.37 Uhr ereignet.

Was genau sich zutrug, war zunächst unklar. Am Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass ein 59-Jähriger mit seinem Toyota auf der Autobahn in Richtung Magdeburg unterwegs und dabei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Toyota kollidierte mit der Mittelleitplanke, wurde gegen die rechte Leitplanke und von dort wieder gegen die Mittelleitplanke geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam.

Der Fahrer (23) eines nachfolgenden Tesla konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Toyota und anschließend mit der Mittelleitplanke. Ein ebenfalls folgender Scania-Sattelzug erfasste ein Rad, dass sich in Folge des Crashs von dem Tesla losgerissen hatte.