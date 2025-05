10.05.2025 10:42 Auto gerät plötzlich in Brand: Dichter Rauch und Feuerwehreinsatz auf A14

Auf der A14 in Höhe der Ortschaft Grottewitz in Fahrtrichtung Dresden ist am Samstag ein Auto in Brand geraten. Es kam kurzzeitig zu Stau.

Von Eric Mittmann

Grottewitz/Grimma - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Samstagmorgen auf der A14 gefordert. Kameraden der Feuerwehr bei der Löschung des Autos, aus dem zu diesem Zeitpunkt bereits hohe Flammen und dichter Rauch traten. © Sören Müller In Höhe der Ortschaft Grottewitz in Fahrtrichtung Dresden geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto in Brand. Bildern vom Ort des Geschehens nach zu urteilen brach das Feuer im Motorraum des Kombis aus. Der Fahrer konnte seinen Wagen noch auf dem Standstreifen abstellen und das Auto verlassen. Ob er verletzt wurde, blieb zunächst ebenfalls unklar. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohenstädt eilten herbei. Als sie eintrafen, traten bereits meterhohe Flammen und dichter Rauch aus dem Fahrzeug. Unfall A14 Unfälle auf A14 bei Nienburg: Fünf Menschen teils schwer verletzt Die Feuerwehren löschten den Brand. Die Autobahn musste dafür vorübergehend gesperrt werden. Es kam kurzzeitig zu Stau. Durch den Brand und den folgenden Feuerwehreinsatz kam es kurzzeitig zu Stau. © Sören Müller Gegen 10.15 Uhr gab die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen bereits bekannt, dass die A14 wieder freigegeben ist. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Titelfoto: Sören Müller