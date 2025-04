04.04.2025 18:16 685 Einsatz auf der A14: Unfall am Leipziger Flughafen

Einsatz auf der A14 in Nordsachen: Am Leipziger Flughafens hat es am Freitagnachmittag gekracht.

Von Carolina Neubert

Schkeuditz - Einsatz auf der A14 in Nordsachen: Am Leipziger Flughafens hat es am Freitagnachmittag gekracht. Auf der A14 nage des Flughafens Leipzig/Halle kam es am Freitagnachmittag zum Unfsll mit einem Transporter. © Michael Strohmeyer Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten um 16.27 Uhr wegen des Unfalls zwischen Schkeuditz und dem Schkeuditzer Kreuz alarmiert. Demnach war ein Transporter beteiligt. Bilder vom Unfallort zeigen zudem einen stark beschädigten Opel. Laut Peters wurden zwei Personen verletzt. Unfall A14 Kleinbus kracht in Leitplanke: Auffahrt zur A14 gesperrt Der Verkehr in Richtung Magdeburg werde über die linke Spur an der Sperrung vorbeigeleitet. Dem Sprecher zufolge hatte es schon gegen Mittag auf der A14 in gleiche Richtung kurz hinter dem Schkeuditzer Kreuz gekracht - dabei sei eine Hyundai-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie es auch am späten Nachmittag noch in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen hieß, sei die Fahrbahn dort weiterhin auf einen Streifen verengt. Auch ein Opel am Unfallort zeigt deutliche Schäden. © Michael Strohmeyer Ob es eine Verbindung zwischen den beiden Unfällen gibt, ist laut Peters noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst ermittle zu beiden Unfallursachen.

Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer