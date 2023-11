Junge (11) crasht Papas Kombi: So kam er auf die Autobahn

Leipzig - Er ist noch ein Kind, doch wollte mal wie die Großen die Freiheit auf vier Rädern genießen: In Leipzig ist ein Elfjähriger mit dem Auto seines Vaters über die A14 gebrettert. Die Spritztour endete mit einem heftigen Unfall . Glücklicherweise hatte der Junge eine Armada an Schutzengeln im Einsatz.

Auf diesem Rasenstück neben der Abfahrt Leipzig-Nord schlug der Skoda auf und überschlug sich dann mehrfach. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Es war am gestrigen Montag gegen 10.45 Uhr, als ein weißer Skoda Oktavia Scout auf der Magdeburger Richtungsfahrbahn plötzlich nach links zog und in die Mittelplanke krachte. Der Kombi schleuderte zurück und traf auf Schutzengel Nummer 1.

Der sorgte dafür, dass der Wagen nicht auch noch in die rechte Planke krachte und so wieder in den Autobahnverkehr zurückschoss, sondern an der Ausfahrt Leipzig-Nord von der A14 flog.

Schutzengel 2 wählte die Flugbahn so aus, dass kein festes Hindernis im Wege stand und der Skoda auf der weichen Wiese landete, wo er sich allerdings mehrfach überschlug. Doch Schutzengel Nummer 3 hielt im Wageninneren die Hände über den kleinen Mann auf dem Fahrersitz.

Als Ersthelfer die Türen des auf dem Dach liegenden Autos öffneten, trauten sie ihren Augen nicht. Zum Vorschein kam ein elfjähriger Junge, der am ganzen Körper zitterte. Von einem Erwachsenen keine Spur!