Lkw durchbricht Mittelleitplanke auf der A14 bei Leipzig: Kilometerlanger Stau

Leipzig-Ost/Kleinpösna - Auf der A14 kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelleitplanke. Die Autobahn musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der LKW durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf die Gegenfahrbahn. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Beamten gegen 7.38 Uhr über den Unfall informiert wurden.

Der LKW war auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs. Zwischen den Abfahrten Leipzig-Ost und Kleinpösna kam er links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke.

Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Nach erstem Erkenntnisstand könnte eine Windböe für den Unfall verantwortlich sein. Sie soll den Lastkraftwagen von der Fahrbahn geweht haben. Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Fahrzeug noch geborgen.