Schneechaos! Transporter kracht gegen Lkw - A14 bei Leipzig gesperrt

Leipzig - Der plötzliche Wintereinbruch in Sachsen am Donnerstagabend zog auf der A14 bei Leipzig einen Unfall nach sich.

Neben Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr zur Sicherung der Unfallstelle an. Zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor.

Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn verlor der Fahrer eines kleinen Mercedes-Busses die Kontrolle und krachte gegen einen Lastwagen in der Spur neben ihm.

Nach Angaben der Polizei krachte es gegen 19 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Dresden auf Höhe der Ausfahrt Leipzig-Mitte.

Die A14 in Richtung Dresden musste an der Anschlussstelle voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auch noch am späten Abend. Der Bereich sollte, wenn möglich, umfahren werden.