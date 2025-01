Plötzlicher Wintereinbruch: Leipzig unter Schneedecke begraben

Leipzig - Während vor einigen Tagen noch zweistellige Temperaturen herrschten, brach am heutigen Donnerstagabend plötzlich der Winter über Sachsen herein.

Lange soll der Schnee in Leipzig aber nicht liegen bleiben. © EHL Media/Björn Stach

Viele Menschen waren in Leipzig gerade voll im Feierabendmodus, als die Schneeflocken unverhofft zu fallen begannen.

Innerhalb kürzester Zeit waren die Straßen und Gehwege bedeckt, das Laufen und Fahren im und rund um das Stadtgebiet wurde innerhalb weniger Minuten zur Rutschpartie. So krachte es am Abend gleich mehrmals auf der A14 in beide Richtungen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es bis in die späten Abendstunden weiter schneien, bereits am Freitag soll es dann aber wieder tauen.

Trotzdem war der Winterdienst voll gefordert: Wie die Stadtreinigung am Abend mitteilte, seien gleich mehrere Fahrzeuge ins Leipziger Stadtgebiet ausgerückt, um die Befahrbarkeit der Straßen zu gewährleisten.

Unterstützt werden diese von extra beauftragten Dienstleistern.