Schwerer Crash auf A14: Auto kracht in Unfallstelle, Autobahn stundenlang gesperrt!

Halle (Saale) - Heftiger Unfall auf der A14 : Bei Halle sind am frühen Samstagmorgen zwei Autos zusammengekracht – eine Frau erlitt schwerste Verletzungen.

Die Autobahn Richtung Dresden war mehrere Stunden voll gesperrt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle am Vormittag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 5 Uhr in Fahrtrichtung Dresden in der Nähe der Anschlussstelle Halle-Ost.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache zunächst gegen die Mittelleitplanke geprallt. Ein nachfolgender Wagen konnte offenbar nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle.

Die Frau, die nicht ansprechbar gewesen sei, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Mit schwersten Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auch drei Männer wurden bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht.

Laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei soll eines der Fahrzeuge in Brand geraten sein. Ein drittes Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt.