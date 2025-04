Unfall auf der A14: Rettungsheli am Ostersonntag im Einsatz

Kabelsketal - Einsatz am Ostersonntag: Auf der A14 im Saalekreis hat es gekracht.

Auf der A14 krachte es am Ostersonntag. Ein Rettungshubschrauber kam zum Unfallort. © Tom Musche

Zwischen Halle-Ost und dem Kabelsketaler Ortsteil Gröbers in Richtung Leipzig seien der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt - dort laufe auch die Unfallaufnahme, hieß es am Sonntagnachmittag um 16.09 Uhr in den Verkehrsmeldungen des Landesportals Sachsen-Anhalt.

Ein Stau habe sich gebildet - es wird darum gebeten, vorsichtig an das Ende heranzufahren.

Die Polizei sei vor Ort. Bilder von der Unfallstelle zeigen zudem einen Rettungshubschrauber.