A17 Richtung Dresden voll gesperrt, Sperrung Richtung Prag droht

Dresden - In Fahrtrichtung Dresden ist die A17 voll gesperrt, in Fahrtrichtung Prag kann es zu weiteren Sperrungen kommen. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch an der Löschwasserversorgung des Tunnels Coschütz, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitagnachmittag mitteilt.