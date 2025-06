22.06.2025 21:11 2.231 BMW-Fahrer (40) kracht auf A17 Richtung Dresden in Stauende, verletzt sich schwer!

Schwerer Unfall auf der A17 in Richtung Dresden: Dort ist am Sonntagnachmittag ein BMW-Fahrer in das Heck eines Sattelschleppers gekracht.

Von Holger Köhler-Kaeß

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Schlimmer Unfall auf der A17 in Richtung Dresden: Dort ist am Sonntagnachmittag ein BMW-Fahrer (40) in das Heck eines Sattelschleppers gekracht. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Alles in Kürze BMW-Fahrer kracht auf A17 in Stauende.

40-Jähriger verletzt sich schwer.

Unfall ereignet sich nahe Rastplatz Heidenholz.

A17 in Richtung Dresden zeitweise gesperrt.

So schlimm sah der BMW des 40-Jährigen nach dem Unfall aus. © Marko Förster Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr, als der 40-Jährige nahe dem Rastplatz Heidenholz aus unbekannter Ursache auf der rechten Spur in das Stauende fuhr. Der Verkehr kam zu diesem Zeitpunkt nur schleppend voran, weil die Bundespolizei dort Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland durchführte. Nach dem Unglück sperrte die Polizei die A17 in Richtung Dresden um 17.07 Uhr komplett. Erst um 18.17 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden, wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 bestätigte. Laut einem Beamten entstand am BMW ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Den Sachschaden am Lkw bezifferte der Polizist ebenfalls auf etwa 10.000 Euro. Warum der BMW-Fahrer ins Stauende krachte, ist nun Teil der Ermittlungen. Der Verkehr hat sich auf der A17 inzwischen wieder normalisiert.

