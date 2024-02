12.02.2024 20:27 2.808 Hohe Flammen auf der A17: Laster fängt in Richtung Dresden Feuer!

Am Montagabend ging auf der A17 zwischen Bahretal und Pirna ein Lastwagen in Flammen auf. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Malte Kurtz

Pirna - Am Montagabend ging auf der A17 zwischen Bahretal und Pirna ein Lastwagen in Flammen auf. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Hohe Flammen steigen auf der A17 aus einem Lastwagen auf. © Marko Förster Der Laster war in Richtung Dresden unterwegs, als er wohl aufgrund eines Bremsdefekts gegen 19.09 Uhr Feuer fing, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend.

Die Feuerwehr eilte zum Brandherd auf Höhe des Autobahnkilometer 28 bei Niederseidewitz. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die A17 in beide Richtungen voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Bildaufnahmen zeigen unterdessen, wie hohe Flammen von dem Laster auf dem Seitenstreifen aufsteigen, während die Einsatzkräfte mit Strahlrohr und Löschschaum den Brand bekämpfen. Die Feuerwehr versucht das brennende Fahrzeug zu löschen. © Marko Förster Brandursache ist vermutlich ein Bremsdefekt, so die Polizei. © Marko Förster Autofahrer müssen sich unterdessen auf Stau einstellen.

