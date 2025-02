18.02.2025 15:12 Auto verkeilt sich unter Lastwagen: A2 nach Berlin komplett gesperrt

Am Dienstag kam es auf der A2 bei Bornstedt in Sachsen-Anhalt zu einem schweren Unfall. Die Spuren in Fahrtrichtung mussten gesperrt werden.

Von Robert Lilge

Bornstedt - Am heutigen Dienstagmittag kam es auf der A2 in Höhe Bornstedt (Landkreis Börde) zu einem schweren Unfall und einer Vollsperrung. Der VW Passat verkeilte sich unter einem Lkw. Eine Beifahrerin musste daraus befreit werden. © Polizeiinspektion Magdeburg Gegen 12 Uhr sei zwischen den Anschlussstellen Eilsleben und Bornstedt einem 72-jährigen Autofahrer schwarz vor Augen geworden. Zu diesem Zeitpunkt habe er die mittlere Spur in Richtung Berlin befahren, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit. Kurz darauf stieß er auf der linken Spur mit einem Laster zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet sein VW Passat unter den Lkw. Dabei wurde eine 63 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen eingeklemmt. Unfall A2 Mehrere Unfälle und Verletzte auf A2 und A36 nahe Magdeburg! Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem demolierten Auto herausholen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau und den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens konnte nach der Unfallaufnahme und den Rettungsarbeiten seine Fahrt fortsetzen. Etwa 30.000 Euro soll der entstandene Gesamtschaden betragen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg