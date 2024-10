Ein Toter nach Crash auf der A2: Wohnmobil kracht in Leitplanke und Laster

Hohe Börde - Am frühen Abend des gestrigen Freitags ist ein Mensch bei einem Unfall auf der A2 in der Nähe von Hohe Börde ( Landkreis Börde ) ums Leben gekommen.

Auf der A2 bei Hohe Börde ist ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Der Vorfall ereignete sich um 18.12 Uhr, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr zu diesem Zeitpunkt ein 73 Jahre alter Mann die Autobahn in Richtung Hannover. Kurz hinter dem Rasthof Börde Nord krachte er aus noch ungeklärter Ursache zunächst in die Leitplanke und anschließend in einen Lastwagen.

Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, hieß es.

Eine 65-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und durch angerückte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.