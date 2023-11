10.11.2023 06:25 Kontrolle verloren: Laster landet neben der A2 im Graben

Auf der A2 in Richtung Hannover kam es am Freitag in Höhe Alleringersleben zu einem Unfall. Ein Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle und landete im Graben.

Von Robert Lilge

Alleringersleben - In der Nacht auf Freitag kam es auf der A2 bei Alleringersleben (Landkreis Börde) zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Der Fahrer des Lastwagens blieb bei dem Unfall unverletzt. © Polizeiinspektion Magdeburg Der Unfall ereignete sich gegen 1.42 Uhr in Fahrtrichtung Hannover, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein türkischer Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Gespann. Kurz vor der Anschlussstelle Alleringersleben landete er im rechten Böschungsgraben und kam dort zum Stehen. Weshalb der Fahrer die Kontrolle verlor, wird von den Beamten noch ermittelt. Unfall A2 Zwei Tote bei heftigem Unfall auf der A2! Autobahn inzwischen wieder freigegeben Bei dem Unfall blieb der Mann unverletzt. Jedoch hat sich die Ladung des Lastwagens gelöst und mehrere Autoteile neben der Fahrbahn verteilt. Bisher kam es zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung, teilte die Polizei mit. Der Laster liegt noch im Graben und soll voraussichtlich am heutigen Freitagvormittag geborgen werden. Erst dann könnte es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der A2 in Richtung Hannover kommen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg