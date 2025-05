Lastwagen war in Reisebus gekracht: Mann stirbt Wochen später im Krankenhaus

Rund einen Monat nach einem schweren Unfall auf der A2 bei Hannover ist ein 81 Jahre alter Mann verstorben. © Moritz Frankenberg/dpa

Am 23. April war ein Sattelzug an einem Stauende auf einen voll besetzten Reisebus aufgefahren, 22 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, ist ein Mann nun am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 81-Jährige zunächst ambulant in einer Klinik in Hannover behandelt worden. In den darauffolgenden Wochen verschlechterte sich sein Zustand stark, schließlich kam er mit akuten Beschwerden in ein Berliner Krankenhaus, wo er verstarb.