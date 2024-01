Mysteriöser Fahrer drängt Lkw von Fahrbahn: Behinderungen nach A2-Crash!

Magdeburg - Am frühen Montagmorgen kam es auf der A2 bei Magdeburg zu einem schweren Unfall . Ein Lkw war von der Fahrbahn abgekommen.

Am Morgen ist ein Lkw von der A2 abgekommen. © Polizeiinspektion Magdeburg

Ein Mann war in der Nacht, gemeinsam mit einem Beifahrer, in seinem Lkw auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs. Auf Höhe Magdeburg-Neustädter Feld fuhr auf der mittleren Spur neben ihm ein Kleinwagen.

Plötzlich lenkte der Autofahrer nach rechts, sodass der Brummifahrer ebenfalls nach rechts ausweichen musste, teilte die Autobahnpolizei mit.

Dabei geriet er mit seinem Gespann in eine Lücke zwischen den Leitschutzplanken, fuhr über den Grünstreifen und kippte schließlich seitlich gegen einen Weidezaun.

Glücklicherweise blieben die beiden Insassen unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Der Unfallverursacher fuhr unerkannt davon. Die beiden Geschädigten konnten keine Angaben zu dem Kleinwagen mehr machen.