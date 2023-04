04.04.2023 07:37 Tragischer Unfall auf A2: Sattelzug kracht in Stauende, Fahrer (†33) stirbt

Crash auf der A2 in Sachsen-Anhalt: Ein Lkw-Fahrer übersah am Montag ein Stauende und krachte in zwei weitere Sattelzüge – er überlebte den Unfall nicht.

Von Juliane Bonkowski

Burg (bei Magdeburg) - Schwerer Crash auf der A2 in Sachsen-Anhalt: Ein Lkw-Fahrer (33) übersah am Montag ein Stauende und krachte in zwei weitere Sattelzüge – er überlebte den Unfall nicht. Auf der A2 ist ein Sattelzug in ein Stauende gekracht. Der Fahrer (†33) erlitt tödliche Verletzungen. © Polizeiinspektion Magdeburg Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das verheerende Unglück am frühen Nachmittag in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost. Demnach war der 33-Jährige mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur unterwegs, als er einen aufgrund von Bauarbeiten an der Fahrbahn entstehenden Stau vor ihm übersehen habe. Der Unfallverursacher prallte daraufhin auf einen Lastwagen und dieser wurde auf einen weiteren Sattelzug geschoben. Während deren beide Fahrer nur leicht verletzt bzw. gar nicht verletzt wurden, zog sich der 33-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Er musste aus seinem Führerhaus geborgen werden. Unfall A2 Sturzbetrunkener Skoda-Fahrer rast auf Autobahn-Parkplatz, kracht gegen Stein und überschlägt sich Neben Polizei und Feuerwehr kamen auch der Rettungsdienst samt Hubschrauber sowie eine Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe zum Einsatz. Die Autobahn Richtung Hannover wurde für sieben Stunden voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg