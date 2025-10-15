Lkw-Fahrer schläft auf A2 ein und kracht durch Leitplanke: Zwei Insassen verletzt

Ingersleben - Am Mittwochmorgen wurden zwei Menschen bei einem Unfall auf der A2 in Höhe Ingersleben ( Landkreis Börde ) verletzt.

Die Fahrt des Lkw endete auf einem Acker neben der Autobahn. © Polizeiinspektion Magdeburg

Als gegen 7.30 Uhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs war, befand er sich auf der rechten Fahrspur.

Plötzlich sei er nach rechts von der Straße abgekommen und durchbrach dabei die Leitplanke, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der Laster landete anschließend samt allen drei Insassen kopfüber auf einem Acker und kam dort zum Stehen.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten gab der Fahrer an, hinter seinem Steuer eingeschlafen zu sein.

Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, während sich seine 17 sowie 41 Jahre alten Mitfahrerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.