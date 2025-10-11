Auto kracht auf A2 in Lkw: Zwei Verletzte
Von Alina Grünky, Matthias Kuhnert
Brandenburg - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 zwischen Brandenburg und Wollin sind zwei Menschen verletzt worden.
Ein Auto fuhr am Samstagmorgen in Richtung Magdeburg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Zunächst berichtete die Märkische Allgemeine Zeitung.
Einer der Insassen erlitt eine Kopfverletzung, die andere Person wurde leicht verletzt. Zu Alter und Geschlecht der Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben.
Nach TAG24-Informationen konnte alle Insassen aus dem schwer beschädigten Auto selber befreien. Der Wagen ist nach dem Crash dennoch nur noch ein Wrack und musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.
Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes war die Fahrtrichtung Magdeburg rund eine Stunde lang voll gesperrt.
Titelfoto: Julian Stähle