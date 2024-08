Drei Lkw und ein Wohnmobil in Flammen: Tödlicher Unfall auf der A2

Schackensleben - Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover kam es kurz hinter der Raststätte Börde Nord bei Schackensleben ( Sachsen-Anhalt ) gegen 10.30 Uhr zu einem schweren Unfall.

Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, die brennenden Fahrzeuge zu löschen. Die Fahrer konnten evakuiert werden. © Daniel Evers/Wuppervideo

Es begann mit einem Auffahrunfall und endete in einem Inferno: Ein 65-jähriger polnischer Lkw-Fahrer hatte das Stauende nach einer Baustelle übersehen und fuhr ungebremst in ein Wohnmobil, so die Polizeiinspektion Magdeburg.

Dieses krachte daraufhin in die zwei Lkw vor ihm. Die Fahrzeuge waren mit Abfall, Elektrotechnik und Holzpaletten beladen.

Kurz darauf standen alle vier Fahrzeuge in Vollbrand.

Die Insassen des Wohnmobils traf es am schlimmsten: Einer starb noch an der Unfallstelle, ein Weiterer wurde per Rettungshubschrauber schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen.



Auch der Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hat, erlitt schwere Verletzungen. Die beiden weiteren Lkw-Fahrer, 32 und 61 Jahre alt, wurden leicht verletzt.

Johanniter-Stauhelfer der Motorradstaffel Börde kümmerten sich derweil auf Motorrädern um die im Stau wartenden Menschen.