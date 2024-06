Vollsperrung auf der A2: Schwerverletzte werden mit Rettungshubschrauber abgeholt!

Die A2 wurde komplett gesperrt, damit ein Rettungshubschrauber für die Verletzten landen konnte. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Kleintransporter wollte bei Magdeburg-Kannenstieg Richtung Hannover auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei hat er wohl den heran schnellenden Audi übersehen.

Die Fahrzeuge stießen drastisch aufeinander: Der Transporter krachte in die linke sowie in die rechte Leitplanke, so eine Polizeisprecherin der Verkehrsabteilung gegenüber TAG24.

Der Beifahrer wurde dabei aus dem Fenster geschleudert - er landete schwer verletzt in einer Böschung am Straßenrand.

Auch den Transporterfahrer hat es stark erwischt - lediglich der Audi-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt.



Die Polizei hat die A2 komplett abgesperrt, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Die zwei Schwerverletzten sind inzwischen im Krankenhaus.

Ab Kannenstieg ist die Autobahn also komplett gesperrt. Zwischendurch wird eine Fahrspur geöffnet, doch das bringe wegen des Staus laut der Polizeisprecherin nicht besonders viel.