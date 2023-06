04.06.2023 16:45 Spektakulärer Brand auf der A20: BMW fackelt ab, Böschung fängt Feuer

Am Samstagnachmittag ist in Mecklenburg-Vorpommern auf der Autobahn 20 bei Dummerstorf ein BMW in Flammen aufgegangen.

Von Thorsten Meiritz

Dummerstorf (Rostock) - Spektakuläre Szenen auf der Autobahn: Am Samstagnachmittag ist in Mecklenburg-Vorpommern ein BMW mitten auf der A20 bei Dummerstorf in Flammen aufgegangen. Der BMW ist auf dem Seitenstreifen komplett ausgebrannt. © Stefan Tretropp Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 14 Uhr vermehrt Notrufe ein, die einen brennenden Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Tessin meldeten. Als Autobahnpolizei und Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, brannte das Auto, das auf dem Seitenstreifen stand, bereits lichterloh und auch ein Teil der Böschung stand auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern in Flammen. Der BMW-Fahrer konnte sich rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Allerdings befanden sich seine sämtlichen Papiere im Wageninneren, die bei dem Brand vollständig vernichtet wurden. Unfall A20 Dramatischer Unfall auf der Autobahn: BMW meterweit durch die Luft geschleudert Die Feuerwehrleute konnten die Flammen zwar rasch löschen, ein komplettes Ausbrennen des Wagens war jedoch nicht mehr zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 71.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A20 in Fahrtrichtung Lübeck zeitweise komplett gesperrt werden.

