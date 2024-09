Nach LKW-Brand: A21 bleibt gesperrt

Leezen (Kreis Segeberg) - Nachdem am Dienstag ein Lkw auf der A21 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Leezen ( Schleswig-Holstein ) Feuer gefangen hat, bleibt die Fahrbahn in Richtung Norden voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag gesperrt. Dies teilte die Autobahngesellschaft Nord mit.

Nach Angaben der Feuerwehr war ein mit Holz und Spanplatten beladener Sattelzug gegen 12.30 Uhr aufgrund eines geplatzten Reifens von der Straße abgekommen, wodurch der Tank beschädigt wurde und der Lkw in Flammen aufging.

Dabei sei auch die Fahrbahn so stark beschädigt worden, dass diese noch bis zum späten Mittwochnachmittag für "Bergungs- und Reinigungsarbeiten" gesperrt bleiben muss, so eine Sprecherin der Autobahngesellschaft Nord am Dienstagabend. Teilweise muss sogar Erde abgetragen werden, heißt es.

Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Norden, die in Richtung Süden wurde nach Abschluss der Löscharbeiten um 19.30 Uhr wieder freigegeben.

Es sei mit weiteren Staus und Behinderungen zu rechnen.