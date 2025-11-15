Schwerer Unfall auf A23: Auto kracht in Stauende, Hubschrauber im Einsatz

Pinneberg - Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Samstagabend auf der A23 im Kreis Pinneberg in Fahrtrichtung Hamburg . Es gibt mehrere Verletzte.

Auf der A23 kam es zu einem schweren Unfall. Fünf Menschen wurden verletzt. © Florian Sprenger

Laut Polizeiangaben stießen zunächst mindestens zwei Autos an der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen zusammen.

In Folge krachte wenig später zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg ein weiterer Wagen in das Ende des durch den Unfall entstandenen Staus.

Bei diesem Zusammenstoß wurden fünf Menschen verletzt.

Über die Schwere der Verletzungen könne man derzeit noch keine genauen Angaben machen.