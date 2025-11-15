Schwerer Unfall auf A23: Auto kracht in Stauende, Hubschrauber im Einsatz

Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Samstagabend auf der A23 im Kreis Pinneberg in Fahrtrichtung Hamburg. Es gibt mehrere Verletzte.

Von Mila Martinez

Pinneberg - Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Samstagabend auf der A23 im Kreis Pinneberg in Fahrtrichtung Hamburg. Es gibt mehrere Verletzte.

Auf der A23 kam es zu einem schweren Unfall. Fünf Menschen wurden verletzt.
Auf der A23 kam es zu einem schweren Unfall. Fünf Menschen wurden verletzt.  © Florian Sprenger

Laut Polizeiangaben stießen zunächst mindestens zwei Autos an der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen zusammen.

In Folge krachte wenig später zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg ein weiterer Wagen in das Ende des durch den Unfall entstandenen Staus.

Bei diesem Zusammenstoß wurden fünf Menschen verletzt.

Unfall A23: Tödlicher Unfall auf der A23: Autofahrer kracht in die Leitplanke
Unfall A23 Tödlicher Unfall auf der A23: Autofahrer kracht in die Leitplanke

Über die Schwere der Verletzungen könne man derzeit noch keine genauen Angaben machen.

Die Autobahn bliebt bis in die späten Abendstunden gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste die Strecke wegen der Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden.

Titelfoto: Florian Sprenger

Mehr zum Thema Unfall A23: