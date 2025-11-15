Schwerer Unfall auf A23: Auto kracht in Stauende, Hubschrauber im Einsatz
Pinneberg - Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Samstagabend auf der A23 im Kreis Pinneberg in Fahrtrichtung Hamburg. Es gibt mehrere Verletzte.
Laut Polizeiangaben stießen zunächst mindestens zwei Autos an der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen zusammen.
In Folge krachte wenig später zwischen Pinneberg-Nord und Pinneberg ein weiterer Wagen in das Ende des durch den Unfall entstandenen Staus.
Bei diesem Zusammenstoß wurden fünf Menschen verletzt.
Über die Schwere der Verletzungen könne man derzeit noch keine genauen Angaben machen.
Die Autobahn bliebt bis in die späten Abendstunden gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste die Strecke wegen der Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden.
