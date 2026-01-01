Extreme Glätte auf der A23: Feuerwehrmann will helfen und stirbt

Warringholz - Tragödie in Schleswig-Holstein ! Durch extreme Glätte gab es mehrere Unfälle auf der A23 bei Warringholz (Kreis Steinburg) . Ein Feuerwehrmann starb auf dem Weg zum Einsatz.

Die Feuerwehr kam ihrem Kameraden zu Hilfe, konnte ihn aber nicht mehr retten. © Florian Sprenger

Um 12.37 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Durch extreme Glätte sei ein Auto alleinbeteiligt verunfallt, drei Personen wurden dabei leicht verletzt, teilte eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage mit.

Die Autobahn war so glatt, dass in dem Bereich während der Unfallaufnahme noch zwei weitere Autos in Unfälle verwickelt waren.

Auch die Feuerwehr wurde zur Unglücksstelle gerufen, weil zunächst von eingeklemmten Personen ausgegangen worden war. Dadurch machte sich ein 41-jähriger Kamerad der freiwilligen Feuerwehr auf den Weg zur Wache.

Doch auf der L127 zwischen Schenefeld und Warringholz wurde der Feuerwehrmann ebenfalls Opfer der extremen Glätte. Gegen 13 Uhr kam der 41-Jährige mit seinem Ford von der Straße ab, überschlug sich und kam im Graben zum Stehen.

Jede Hilfe kam zu spät. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.