Schwerer Unfall auf der A25: Auto rast unter Lkw, eine Person eingeklemmt

Hamburg - Auf der A25 zwischen den Anschlussstellen Curslack und Bergedorf ist ein Auto am Mittwochmorgen unter einen Lkw gerast. Zwei Menschen wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Kia verkeilte sich unter dem Laster. © André Lenthe

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 10.05 Uhr. An dem Unfall waren zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt. Ein Kia verkeilte sich unter dem Lkw, sodass die Feuerwehr mit hydraulischen Geräten anrücken musste. Eine Person musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die A25 ist derzeit in Richtung Hamburg voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. In Richtung Geesthacht ist ebenfalls eine Spur gesperrt.