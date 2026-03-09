Tödlicher Ampelcrash! Beifahrerin verliert bei Auffahrunfall ihr Leben

Geesthacht - Tödlicher Unfall vor den Toren Hamburgs ! In Geesthacht ( Kreis Herzogtum Lauenburg ) ist eine 22 Jahre alte Frau bei einem Auffahrunfall in der vergangenen Nacht ums Leben gekommen.

In Geesthacht sind am Sonntagabend zwei Autos an einer Ampel ineinander gekracht. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Wie die Polizei am Vormittag erklärte, war eine 24-Jährige gegen kurz nach Mitternacht auf der A25 bei Escheburg mit ihrem BMW in Richtung Geesthacht unterwegs.

Als sie an einer roten Ampel stand und wartete, fuhr ein 60 Jahre alter Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die BMW-Fahrerin eingeklemmt und musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät befreit werden. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ihre 22-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus.