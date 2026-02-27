Schwerer Unfall auf der A25: Rettungshubschrauber im Einsatz

Hamburg - Heftiger Crash im Südosten Hamburgs : Am Freitag sind auf der A25 mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei teils lebensgefährlich verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der A25 in Hamburg sind am Freitag zwei Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. © NEWS5/René Schröder

Der Unfall ereignete sich gegen 8.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Nettelnburg und Hamburg-Neuallermöhle-West in Fahrtrichtung Westen, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei Autos und ein Kleinlaster aus noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert sein. Der genaue Unfallhergang war zunächst noch unklar.

Eine der drei beteiligten Personen wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam sie mit lebensgefährlichen Verletzungen an Bord eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus.

Eine weitere Person wurde laut dem Sprecher schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die dritte beteiligte Person blieb unverletzt.