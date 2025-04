Gaffer mit schuld an Unfallserie auf A3: Polizei fahndet nach drei Männern

Die Polizei geht davon aus, das der Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen von Gaffern verursacht wurde. © 5vision.media

Die Polizei sucht am Tag nach dem Mega-Stau drei Unbekannte wegen Unfallflucht.

Am Dienstagmorgen krachte auf der A3 auf Höhe Heusenstamm in Richtung Würzburg ein Sprinter in einen Baustellenanhänger.

Trümmerteile flogen auf die Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer bremste ab, was ein weiterer Lkw-Fahrer jedoch nicht rechtzeitig schaffte und auffuhr. Es folgte eine dreistündige Vollsperrung.

Nach Auswertungen des Videomaterials geht die Polizei nun davon aus, dass der erste Lastwagen-Fahrer abbremsen musste, weil der Kleinwagen vor ihm stoppte.

Dieser sei mit drei Männern besetzt gewesen, die ohne Warnwesten zur Sprinter-Unfallstelle liefen und dort filmten, hieß es von der Polizei. Danach seien sie weiter in Richtung Würzburg gefahren.