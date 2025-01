13.01.2025 14:00 723 Lastwagen-Crash mit 26 Tonnen Mandarinen: Es war ein Drogen-Transport!

Ein Lastwagen mit 26 Tonnen Mandarinen an Bord verunglückte auf der A3 in Westhessen: Wie am Montag bekannt wurde, handelte es sich um einen Drogentransport!

Von Florian Gürtler

Titelfoto: Montage: Hessisches Landeskriminalamt