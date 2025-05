Stau-Chaos auf der A3: Regenfälle sorgen für heftigen BMW-Unfall

Auf der A3 kam es zu einem gewaltigen Stau, der sich mitunter bis zu 13 Kilometer lang zog. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ereignete sich der Crash kurz vor 6 Uhr in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Kreuzes zwischen Raunheim und Niedernhausen in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Der Fahrer eines BMWs verlor aus bislang noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, rutschte über die Fahrbahn und krachte nahezu ungebremst in einen Lkw.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen komplett zerstört, etliche Trümmerteile flogen zudem über alle Fahrbahnen, wodurch ein unbeteiligter Audi ebenfalls beschädigt wurde. Während dessen Fahrer sowie der Lenker des Lastwagens ersten Informationen nach jedoch unverletzt blieben, traf es die beiden Insassen des BMWs weitaus härter.

Hier musste eine Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden - sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der zweite Insasse soll bislang unbestätigten Informationen zufolge sogar aus dem Wagen geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden sein.

Derweil sprach ein Feuerwehrsprecher lediglich von zwei schwer verletzten Personen. Infolge der stark verschmutzten Fahrbahnen mussten gleich mehrere Spuren der A3 rund um den Unfallort gesperrt werden.