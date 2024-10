SUV rutscht Böschung hinauf und überschlägt sich auf A3: Zeugen reagieren sofort

Hennef - Bei einem Unfall auf der A3 bei Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) hat eine Autofahrerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Der Wagen der Frau wurde bei dem Crash am Dienstagmorgen schwer beschädigt. © Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Königswinter am Vormittag schilderte, war die Frau am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der A3 Richtung Köln unterwegs, als sie in Höhe der Ortschaft Hennef-Dambroich plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Ihr SUV schlitterte anschließend die Böschung entlang und überschlug sich, ehe der Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Zwei nachfolgende Fahrzeuge bremsten den Angaben zufolge sofort ab und verhinderten somit wohl Schlimmeres.

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer leisteten derweil Erste Hilfe bei der Autofahrerin, die schwere Verletzungen davontrug.

Alarmierte Feuerwehr- und Rettungskräfte trafen wenig später am Unfallort ein und übernahmen die weitere Versorgung der Frau, die schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurde.