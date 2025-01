06.01.2025 10:56 Unfall auf A3 bei Köln: Frau verliert Kontrolle über ihren Mercedes und kracht in Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A3 in Lohmar bei Köln ist am Sonntagabend ein Mann verletzt worden. In Richtung Frankfurt war die Strecke voll gesperrt.

Von Jonas Reihl

Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) - Bei einem Unfall auf der A3 in Lohmar bei Köln ist am späten Sonntagabend ein Mann (45) verletzt worden. In Richtung Frankfurt war die Strecke zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Mercedes wurde bei dem Unfall auf der A3 am Sonntagabend schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. © Marius Fuhrmann Gegen 22.50 Uhr war der 45-Jährige als Beifahrer laut Polizei mit einer 44-jährigen Frau von Köln kommend in Richtung Siegburg unterwegs, als die Fahrerin mit ihrem Mercedes ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Einige hundert Meter hinter der Brücke der Flughafenstraße wollte die Frau mit ihrem Wagen dann wieder auf die rechte Fahrspur einscheren, kam dabei allerdings ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mercedes und kam erst rund 100 Meter weiter zum Stehen. Unfall A3 Auffahrunfall auf A3 in Köln: Mehrere Fahrzeuge involviert! Glücklicherweise konnten die anderen Verkehrsteilnehmer rechtzeitig stoppen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Ersthelfer kümmerten sich anschließend um die beiden verunfallten Personen und alarmierten die Einsatzkräfte. Vor Ort konnten diese dann schnell Entwarnung geben: Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, die Fahrerin gar nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei dennoch die Strecke ab - auch, weil der Mercedes abgeschleppt werden musste. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde konnte der Verkehr dann über die linke Fahrspur abgeleitet werden.

Titelfoto: Marius Fuhrmann