Unfall auf der A3 bei Köln: Lkw kollidiert mit zwei Autos, Mann in akuter Lebensgefahr!

Auf der A3 in Leverkusen wurden am Montag drei Menschen bei einem Unfall verletzt. Ein weiterer Mann schwebt in akuter Lebensgefahr.

Leverkusen – Bei einem Unfall auf der A3 bei Köln sind am Montag vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwebt in akuter Lebensgefahr. Der Lastwagen wollte offenbar nach links die Spur wechseln und kollidierte dabei mit zwei Autos. © Lars Jäger Nach Angaben der Polizei war gegen 16.30 Uhr ein Lastwagen mit zwei Autos kollidiert. Der Unfall habe sich kurz vor der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum in Richtung Oberhausen bei einem Spurwechsel des Lkw ereignet, teilte ein Sprecher mit. Fotos vom Unfallort zeigen einen stark beschädigten Citroen und einen Audi, der viele Trümmerteile verloren hat. Unfall A3 Heftige Massen-Karambolage auf A3: 24 Fahrzeuge involviert, zwölf Verletzte Der Fahrer (53) und die Fahrerin (61) der beiden Autos wurden jeweils leicht verletzt, genau wie ein Beifahrer (60) des 53-Jährigen. Ein dritter Mann, der auf der Rückbank gesessen hatte, schwebt nach aktuellen Informationen in akuter Lebensgefahr. Man habe ihn bislang nicht identifizieren können, erklärte der Sprecher. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen, ein Mann schwebt zurzeit in Lebensgefahr. © Lars Jäger Die Polizei geht davon aus, dass es rund um die Unfallstelle noch bis in die späten Abendstunden zu Beeinträchtigungen kommen wird. Zwischenzeitlich habe sich der Verkehr auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern gestaut.

Titelfoto: Lars Jäger